"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам — около 11,5 млрд рублей", — сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам в пятницу.

По информации мэрии, получить городскую поддержку также смогут и владельцы коммерческой недвижимости.

"Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал", — подчеркнули в штабе.

Там напомнили, что в Москве дополнительно действует решение правительства России. "Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса — например, увеличенные пособия по безработице", — сообщили в штабе.

Оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам возглавляет заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.