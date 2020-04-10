Цель конкурса — создание детских и семейных маршрутов, связанных со знаковыми событиями военных лет, разработка патриотических экскурсий на основе семейных историй.

"У каждой семьи есть свой уникальный "маршрут Победы". Мы бы хотели, чтобы в условиях карантина — пока вся семья находится вместе — дети вместе с родителями восстановили маршрут боевых и трудовых подвигов своих дедушек и прадедов. И в дальнейшем могли бы отправиться в эти места", — цитирует пресс-служба ОСИГ президента организации Гранта Бабасяна.

Как уточнили в ОСИГ, конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, воинской славе и трудовой доблести народов России. В нем три номинации – "Лучший семейный патриотический маршрут", "Лучший патриотический маршрут по родному краю для школьников", "Лучший патриотический маршрут по родной стране для школьников".

Конкурсные материалы должны состоять из трех частей: аннотации, презентации и описания маршрута. В презентации важно отразить карту будущей экскурсии или путешествия, где нужно указать основные объекты посещения (места боевых действий, основные эвакуационные пункты, госпитали, музеи, предприятия и другое), последовательность их показа, дать краткую характеристику объектов и описание экскурсионной программы.

Заявки на конкурс принимаются до 8 июня на почту detcom@ocig.ru. Итоги будут опубликованы 22 июня 2020 года. Лучшие работы будут представлены на онлайн-выставке "Живые уроки Победы" и войдут в региональные экскурсионные программы с указанием авторов.