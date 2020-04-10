"Аэрофлот" отключил функцию возвратов у агентов (дистрибьюторов), они сейчас ждут решения компании и нового технического регламента. Поэтому возвраты по авиабилетам с понедельника не производятся", — сказал он.

По его словам, ранее возможность возвратов была доступна. Более того, "Аэрофлот" был одной из немногих авиакомпанией в мире, которая возвращала пассажирам наличные деньги, а не ваучеры.

В пресс-службе "Аэрофлота" агентству "Интерфакс" отказались дать комментарии по поводу ситуации с возвратом билетов через дистрибьюторов.

"Мы не сомневаемся, что "Аэрофлот" выполнит все обязательства перед агентами и пассажирами. Сейчас либо будет формироваться реестр возврата и поэтапно выплачиваться. Либо пассажирам предложат перенести даты вылетов без штрафов – на данный момент это уже можно сделать на даты с 15 марта по 31 мая", — подчеркнул источник, заметив, что, если авиакомпания все-таки разрешит возвраты, отказаться от билета по-прежнему будет необходимо как минимум за 40 минут до вылета.

По его информации, "Аэрофлот" реализует 60% авиабилетов через агентства и 40% — напрямую через сайт. Пассажирам, которые приобрели билеты самостоятельно и попытались их вернуть в начале недели, авиакомпания сказала ждать поступления денег на счет в течение 10 дней.

Россия с 27 марта для предотвращения распространения короновируса авиакомпания отменила все международные рейсы, кроме вывозных для застрявших за рубежом россиян. Число внутренних рейсов из-за карантинов в регионах также сократилось в несколько раз.

Авиакомпании, вынужденные возвращать деньги клиентам, по-разному выходят из сложившейся ситуации. Так, S7 предложил пассажирам отмененных рейсов ваучеры на сумму билета плюс 10% в качестве благодарности, "Победа" и "Уральские авиалинии" – ваучеры, Utair – возврат наличными в течение двух месяцев.

Зарубежные авиакомпании в основном предлагают ваучеры (British Airways, Lufthansa, Wizz Air, KLM и другие) или возврат средств (Turkish Airlines, Ryanair, Qatar Airways).