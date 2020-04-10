"Наши самолеты, как люди, в ожидании нормализации ситуации в мире. Часть авиапарка "Уральских авиалиний" на время приземлилась в своем базовом аэропорту "Кольцово". Верим, что скоро все изменится к лучшему", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" агентству "Интерфакс" уточнили, что в настоящее время в простое в Кольцово находятся 16 самолетов.

Флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319), все они в операционном лизинге. Таким образом, в простое находится треть авиапарка.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" в рамках антикризисного плана отправила некоторые летные экипажи в оплачиваемые отпуска, а часть бортпроводников — в простой.

В конце марта перевозчик временно перевел наземный персонал на сокращенную рабочую неделю с выплатой заработной платы пропорционально отработанному времени.

Такую меру в авиакомпании объясняли тем, что за последнее время в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем на 50%, и это привело к снижению доходов.