В частности, авиакомпания планирует полеты по маршруту Красноярск — Санкт-Петербург 4 раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Также в северную столицу самолетами NordStar можно будет улететь из Томска. Рейсы заявлены три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

В настоящее время по маршруту Красноярск — Санкт-Петербург летает только авиакомпания "Россия" (заявлены ежедневные рейсы, в апреле частично отменены из-за снижения пассажиропотока). Из Томска в Санкт-Петербург заявлены рейсы "Уральских авиалиний" и S7 Airlines (по два в неделю у каждой).

Регулярные рейсы NordStar по направлению Томск — Анапа откроются 4 июня. Полеты запланированы дважды в неделю — по четвергам и субботам, будут выполняться до 12 сентября.

С 21 июня на этом направлении также начнет работать авиакомпания "Алроса", запланировавшая по одному рейсу в неделю до 20 сентября.

В летнем расписании NordStar также запланированы рейсы из Барнаула в Сочи и Анапу (оба — дважды в неделю), которые будут выполняться до середины сентября.

На направлении Барнаул — Анапа NordStar составит конкуренцию "ИрАэро" и NordWind, заявившим старт аналогичных еженедельных рейсов с июня. В то же время, полеты по маршруту Барнаул — Сочи намерены запустить "ИрАэро" и "Уральские авиалинии" (по 2 раза в неделю).