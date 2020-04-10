"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1786 в 57 регионах", — говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

В Москве зарегистрировано 1124 новых случая за сутки, а всего — 7822.

В России на сегодня нарастающим итогом зарегистрировано 11917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах, отмечает оперштаб.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек, из них в Москве — 37. За весь период выписано по выздоровлению по России 795.

За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом, из них в Москве — 12. За весь период по России умерло 94 человека.