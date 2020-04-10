"МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений", — говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры "по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и на прилегающих к ним территориях".

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 апреля, а после этого предоставляться еженедельно.