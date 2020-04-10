"Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан", будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах", — сообщили РЖД.

"В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут", — говорится в сообщении.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном — один пассажир у окна и один — у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам, отмечает компания.