"Настоящие правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства в четверг.

Как уточняется, субсидия предоставляется из федерального бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Росавиации. Для получения субсидии авиакомпания должна обратиться в Росавиацию до 1 августа 2020 г., предоставив ей ряд документов.

"К возмещаемым затратам относятся подтвержденные платежными документами расходы по направлениям, связанным с выполнением рейса, включающим авиационное топливо, авиационные горюче-смазочные материалы, аэропортовое, наземное и аэронавигационное обеспечение полетов, оплату труда летного и технического персонала, бортовое питание авиационного, технического персонала и пассажиров, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, а также расходы по аренде или лизингу воздушного судна, выполнившего рейс (при наличии), за вычетом всех доходов от выполнения международного рейса (при наличии), от продажи авиабилетов, перевозки багажа, почты, грузов", — говорится в документе.

Как сообщалось, в конце марта премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства 1,5 млрд руб. Средства предназначались для предоставления в 2020 году субсидий авиакомпаниям на возмещение затрат при возвращении россиян и иностранцев на родину. При этом Росавиации было поручено проконтролировать целевое использование денег и представить доклад до 1 февраля 2021 года.