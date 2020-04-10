"На данный момент рейс из Токио значится как отмененный. В таком же статусе вывозной рейс авиакомпании "Аврора" Сеул — Владивосток", пока в аэропорт не поступало разрешение на этот рейс", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее на 10 апреля в проект графика были включены два рейса "Сибири" из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток.

Авиакомпания "Аврора" накануне подтвердила, что пока не получила разрешение Росавиации на выполнение двух чартеров, которые были запланированы в четверг в Сеул из Владивостока и Хабаровска, чтобы забрать в Южной Корее российских туристов, застрявших там с конца марта из-за коронавируса.