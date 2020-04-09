"10 апреля авиакомпания "Аэрофлот" выполнить два рейса. В Санкт — Петербург из Пхукета прибудет около 200 россиян. Затем этот же борт перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 человек. Также из Кипра в московский аэропорт Шереметьево домой будут возращены 250 человек", — отмечают в Росавиации.

Там добавили, что вывозная программа будет продолжена 11 апреля.

"В Москву из Антальи и Бангкока авиакомпания "Аэрофлот" планирует привезти около 550 россиян. 12 апреля два рейса из Токио и Гоа. Ожидается, что авиакомпания "Аэрофлот" доставит в Москву 500 человек. Запланированы рейсы из Европы 13 апреля. Из Подгорицы планируется привезти около 250 человек, из Мадрида — 250", — подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации отметили, что фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте госуслуг и получения соответствующей информации о включении их в вывозной рейс.