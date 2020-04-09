"Оперативным штабом утвержден план-график таких вылетов на ближайшую неделю. Рейсы уже выполняются", — сказал Мишустин на совещании по вопросу о вывозе россиян на родину.

Ранее он сообщил, что на едином портале госуслуг уже заполнено более 35 тыс. форм, а с учётом того, что одна форма выдаётся на одну семью, то желающих вернуться в РФ гораздо больше. "После проверки планируются авиарейсы",- сказал Мишустин.

"Я бы просил министерство иностранных дел, Минтранс, Росавиацию и Аэрофлот наладить чёткую работу этого механизма. Всём службам необходимо работать строго по алгоритму, который утвержден оперативным штабом", — отметил глава правительства.

"И здесь министерство иностранных дел тоже должно быть включено активно этот процесс", — добавил он.

По словам премьера, сотрудникам МИД необходимо "осуществить взаимодействие с гражданами, в том числе в части из сбора в аэропорту вылета".

"Люди должны всю эту информацию оперативно получать, и здесь бы просил коллег из Минцифры также взаимодействовать, помогать информировать наших уважаемых представителей министерства иностранных дел: это и послы, и консулы, и так далее", — сказал Мишустин.