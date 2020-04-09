Шадаев ходе совещания по вопросу об организации возвращения российских граждан из-за рубежа доложил премьеру о запуске специальной формы на едином портале Госуслуг. Он рассказал, что эту форму должны заполнить граждане, остающиеся за рубежом, чтобы представить о себе все необходимые сведения для возвращения на родину.

"Форма достаточно детальная. Одна форма сдается на одну семью, что очень важно для планирования перемещения этих граждан, планирования вылетов, чтобы мы не разбивали семьи", — сказал Шадаев.

Он рассказал, что в форме указывается адрес прописки и фактического проживания.

"Выстроена целая цепочка электронных проверок, в которой участвуют все необходимые правоохранительные органы и специальные службы, которые подтверждают дату последнего выезда с территории страны", — сказал министр.

По его словам, это позволяет поставить в приоритет возвращение граждан, которые в этом году покинули страну и находятся за рубежом в качестве туристов.