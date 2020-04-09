На совещании по вопросу организации возвращения российских граждан из-за рубежа Мишустин отметил, что всем службам необходимо наладить четкую работу по алгоритму, утвержденному оперативным штабом.

"И здесь министерство иностранных дел тоже должно быть активно включено в этот процесс. Его сотрудникам надо обеспечить взаимодействие с гражданами, в том числе в части их сбора в аэропорту вылета. Люди должны получать всю эту информацию оперативно, и здесь просил бы коллег с Минцифры также взаимодействовать, помогать информировать наших уважаемых представителей МИД — это и послы, и консулы, и так далее", — сказал Мишустин.

Премьер добавил: "Чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, а ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот это ни в коем случае не должно повторяться".