"Люди должны получать всю эту информацию оперативно, и здесь просил бы коллег с Минцифры также взаимодействовать, помогать информировать наших уважаемых представителей МИД, это и послы и консулы, чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт и ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот этого ни в коем случае не должно повторяться", — сказал он на совещании в Москве.

"Я просил бы здесь МИД, Минтранс, Росавиацию и "Аэрофлот" наладить четкую работу этого механизма. Всем службам необходимо работать четко по алгоритму, который утвержден оперативным штабом и здесь МИД должно быть активно включено в этот процесс. Его сотрудникам надо обеспечить взаимодействие с гражданами, в том числе в части их сбора в аэропорту вылета", — сказал он.