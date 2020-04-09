"Мы не оставим людей без нашей поддержки, все, кто хочет должны вернуться на родину. Это большая работа, которой мы занимаемся ежедневно. Стран, откуда предстоит организовать перелеты, много. Часто наши граждане находятся в разных местах в этих странах: кто-то живёт рядом с аэропортом, а кому-то несколько часов туда добираться",- сказал Мишустин на совещании по вывозу граждан РФ из-за границы.

По его словам, в первую очередь будут вывозиться люди, которые находятся за границей как туристы, "а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, инфраструктуру".

"Поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году", — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что чтобы охватить всех желающих вернуться, он поручил Минкомсвязи оперативно запустить на Едином портале госуслуг согласованную со всеми ведомствами специальную электронную форму, "где человек может оперативно предоставить о себе все необходимые сведения". Такой инструмент был создан и запущен с 4 апреля, сказал Мишустин.

По его словам, на утро четверга заполнено более 35 тысяч форм.