"Правительство приняло решение возвращать людей сразу туда, где они проживают. Рейсы планируются исходя из введенных лимитов и принципа "один рейс — одно место проживания". Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено оставаться пока в тех странах, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России", — сказал Мишустин на совещании по вопросу организации возвращения российских граждан из-за рубежа.

Он отметил, что на время, пока гражданин России будет оставаться за границей, ему будет выплачиваться помощь.

"Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели, вы знаете, было выделено полмиллиарда рублей, надо будет больше средств — будет выделено. И министерство иностранных дел активно работает над этим", — сказал премьер.

Мишустин сообщил, что россияне уже начали получать первые выплаты.