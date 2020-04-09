"Booking.com сообщил о снижении объема продаж в последние дни на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом финансовые показатели сервиса во втором квартале года, который заканчивается 30 июня, будут заметно хуже, чем в первом, когда вспышка коронавируса ограничивалась Китаем и Азией. В компании считают, что период восстановления после пандемии может оказаться долгим", — отмечает портал Skift.

По его данным, в случае продолжения кризиса, связанного с пандемией коронавируса, холдингу Booking Holdings, в который входит сервис, может хватить ликвидности только до второй половины 2021 года. "Возможно, холдингу придется проходить финансовую проверку, чтобы получить кредитную линию на $2 млрд, и он его не пройдет", — сообщает Skift.

Booking.com входит в холдинг Booking Holdings, который также объединяет популярные сервисы для поиска и бронирования отелей, авиабилетов и прокатных автомобилей Priceline.com, Agoda.com, Cheapflights, Rentalcars.com, Momondo, Kayak, OpenTable и другие. Все они тоже пострадали от коронавируса, так как работают в сфере туризма.