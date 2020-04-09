"Туроператорам, продляющим членство в ассоциации "Турпомощь" на 2020 год, необходимо в срок до 15 апреля предоставить информацию по количеству туристов и общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за прошедший 2019 год и первый квартал 2020 года", — говорится в сообщении объединения.

"Обращаем внимание, что, если у туроператора не велась деятельность или нет продаж, за туроператором сохраняется обязанность внести "0" в личный кабинет. В противном случае это считается непредоставлением сведений", — подчеркивают в ассоциации.

Также туроператорам необходимо оплатить взносы в резервный фонд в размере один рубль, в фонд текущих расходов и в фонды персональной ответственности.

Как сообщалось, правительство 19 марта разрешило туроператорам снизить на 2020 год взносы в резервный фонд при ассоциации "Турпомощь", предназначенный для помощи туристам в экстренной ситуации, до одного рубля и не платить взносы в фонды персональной ответственности (ФПО), предназначенные для выплат туристам в случае банкротства туроператоров. Кроме того, 8 апреля кабмин разрешил туркомпаниям использовать средства ФПО на возврат средств за аннулированные из-за коронавируса туры.

Резервный фонд составляет сейчас более 400 млн рублей, а в фондах персональной ответственности накоплено более 2 млрд.