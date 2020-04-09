Курс доллара в 17:34 МСК составил 72,77 руб./$1, снизившись на 2,2 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,59 руб./EUR1 — минус 1,72 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,98 рубля — до 75,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил рост к доллару и евро с началом внеочередного заседания ОПЕК+. Оно посвящено возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса, началось в формате видеоконференции, сообщили "Интерфаксу" несколько участников.

К 17:33 МСК фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 9,5% к уровню закрытия и торговались у $35,96 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 10,8% — до $27,8 за баррель.