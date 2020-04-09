"Этим утром 113 пассажиров вылетели из России рейсом, организованным американскими властями, включая 102 граждан США и постоянно проживающих на территории США граждан, направлявшихся домой", — написала представитель посольства США в твиттере.

Она отметила, что посольство осведомлено о том, что "некоторые граждане США не смогли полететь на специальном чартере сегодня". "Мы отслеживаем различные источники информации на предмет будущих коммерческих рейсов", — написала Ребекка Росс.

Чартерный рейс, организованный властями США для вывоза из России своих граждан, вылетел из Москвы 9 апреля примерно в 6:30 утра по московскому времени.

"Посольство США сообщает, что наш специальный чартерный рейс покинул Москву. Мы благодарим всех, кто помогал нашим согражданам покинуть Москву", — написала Росс в "Твиттере".

В свою очередь посол США Джон Салливан, слова которого приводит посольство, отметил, что для вывоза американцев из России была проделана большая работа. "Моя искренняя благодарность всем, кто помогал", — сказал посол.

На кадрах, опубликованных посольством, видно, что Салливан и ряд сотрудников посольства лично проводили граждан на рейс в "Шереметьево". Дипломаты были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.

Специальный чартерный рейс для вывоза американских граждан из России был организован госдепартаментом США. Кроме того, жители Соединенных Штатов имели возможность вернуться на родину рейсом "Аэрофлота", который вылетел из Москвы 7 апреля.