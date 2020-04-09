"Мы приступили к проработке маршрута: разрабатываем его траекторию, точки притяжения, места ночевок и остановок, варианты прохождения. Предварительно это будет восьмидневный поход, рассчитанный на взрослых, как профессиональных ходоков, так и неподготовленных туристов, а также на детей от семи лет", — сообщает администрация курорта "Архыз".

Участники турмаршрута смогут увидеть множество природных достопримечательной Кавказа, в том числе озеро Кяфар, Турье озеро, Загеданские озера, озера Мамхурц, пройти через хребет Абишира-Ахуба, пик Динника, Каменный столп, перейти реки Архыз, Дамхурц, Большая Джана, увидеть красивейшие водопады.