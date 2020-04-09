"Все активные, а также аннулированные заявки в период с 1 февраля 2020 года и позднее, с датами вылетов с 1 марта по 31 октября 2020 года, можно восстановить или перенести дату вылета без доплат", — сообщает Coral Travel.

Как пояснили в компании, акция распространяется на все города вылета. В свою очередь перенос тура должен сохранять первоначальные параметры: отель, тип размещения, тип номера и питания, количество ночей, количество туристов с сохранением как минимум одного туриста с идентичными данными.

Туроператор предложил несколько способов переноса для заявок по всем направлениям, кроме Таиланда, Вьетнама, ОАЭ, Мексики, Доминиканской Республики и Кубы. Так, туристы с датами вылета с 1 марта по 30 апреля 2020 года могут перенести поездки на любые даты с 15 октября по 20 декабря 2020 года или с 10 января по 31 мая 2021 года.

Если вылет был запланирован с 1 по 31 мая 2020 года, то перенести даты можно на периоды с 1 по 20 июня, с 20 сентября по 20 декабря или с 10 января по 31 мая 2021 года.

Для тех туристов, у кого путевки были с вылетом с 1 по 30 июня 2020 года, можно перенести поездку на любые даты с 1 июня 2020 года до 20 декабря 2021 года (за исключением новогодних каникул с 21 декабря 2020 года по 9 января 2021 года).

При этом туристы, которые планировали посетить Таиланда, Вьетнам, ОАЭ, Мексику, Доминиканскую Республику и Кубу, могут перенести поездки на срок с 1 мая по 20 декабря 2020 года, а также с 1 марта или 1 апреля по 30 июня 2021 года.

В Coral Travel отметили, что акция не распространяется на заявки, забронированные на регулярной авиаперевозке. Ее применение к турам по России рассматривается индивидуально.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова посоветовала туристам не аннулировать туры, которыми они не смогли воспользоваться из-за пандемии коронавируса, а переносить их на более поздние сроки. По ее мнению, это будет более выгодным вариантом для обеих сторон.

Многие туроператоры предлагают клиентам перенос туров, так как уже перевели деньги за путевки в отели и авиакомпании, которые в свою очередь их не возвращают. Туроператоры также замечают, что при переносе тура можно сохранить свой отдых, поскольку после кризиса стоимость путевок резко вырастет из-за скачка курсов валют.