Как уточняется в документе, возможность использовать фонды персональной ответственности для возврата денег туристам появляется у туроператоров после соответствующего решения правительства. Которое, в свою очередь, принимается "в связи с наступлением обстоятельств, связанных с принятием иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью, а также опасности причинения вреда их имуществу". Перечень таких стран должен быть размещен на сайте Ростуризма.

В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда. Затем в течение шести месяцев он должен сформировать реестр требований туристов о возврате средств, разместив на своем сайте соответствующую информацию. В течение этого срока турист либо его представитель может предъявить туроператору требование о возврате, форма которого будет утверждена "Турпомощью".

Требование о возврате включается в реестр требований туроператором исходя из даты и времени его получения. При этом в реестр не включаются требования туриста и (или) иного заказчика по договору о реализации туристского продукта, в который были внесены изменения в части сроков совершения путешествия.

Требование о возврате должно содержать сведения о туристе, период туристской поездки (период фактического предоставления услуг), данные об общей цене туристского продукта в соответствии с договором, размер суммы, подлежащей возврату, перечень оказанных туристу услуг, входящих в состав туристского продукта (в случае, если такие услуги оказывались), реквизиты банковского счета туриста для перечисления денежной суммы, подлежащей возврату из средств фонда туроператора.

Под уплаченной за туристский продукт денежной суммой, подлежащей возврату из фонда туроператора, в соответствии с документом понимаются расходы, понесенные туристом и (или) иным заказчиком по договору о реализации туристского продукта.

Как следует из правил, осуществить возврат из средств фондов можно, если договор о реализации туристского продукта между туроператором и туристом был заключен до принятия правительством соответствующего решения, турист оплатил тур полностью либо частично, период фактического предоставления туристских услуг в соответствии с договором о реализации туристского продукта полностью либо частично совпадает с периодом действия ограничений по въезду туристов в ту или иную страну.

Также сумма денежных средств, указанная в требовании о возврате туриста, не может превышать фактически оплаченную им по договору, а общий объем средств в реестре, представленном туроператором в объединение "Турпомощь", не должен превышать фактический размер его фонда персональной ответственности. Возврат уплаченной за туристский продукт денежной суммы осуществляется за вычетом стоимости фактически оказанных туристу услуг, входящих в состав туристского продукта.

У туроператора, который хочет вернуть средства туристам из своего фонда, должно быть финансовое обеспечение ответственности, действующее в течение всего срока формирования реестра, а также в течение 120 дней после даты окончания его формирования. Туроператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность туроператора не должна быть прекращена в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В перечень документов, которые туроператор должен предоставить в "Турпомощь", входит реестр требований, заверенный руководителем и главным бухгалтером, а также включенные в него требования туристов. Также нужны копии паспортов и иных документов, удостоверяющих личность туристов, копии договоров о реализации турпродукта и документов об оплате. Туроператор должен указать размер своего фонда и размер средств, подлежащих возврату.

В случае положительного решения "Турпомощь" должна в течение 60 рабочих дней со дня поступления документов от туроператора перечислить денежные средства в рублях на счета, указанные в требованиях туриста, и информировать об этом туроператора и Ростуризм. Либо отказать в выплатах и также информировать об этом туроператора.

Основаниями для отказа будут отсутствие или недостаток необходимых документов, наличие в них неполных или недостоверных сведений, несоответствие требования условиям возврата. В случае отказа туроператор может повторно предоставить в объединение необходимые документы.