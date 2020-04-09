"Вылет состоится 10 апреля 2020 года в 14:35. Рейс № AFL2073 Ларнака — Санкт-Петербург- Москва", — говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что "этот перелет возможен только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", — отметили в посольстве.

Дипмиссия также информирует, что регистрация на рейс будет осуществляться через портал Госуслуг, а Минкомсвязь открыла специальный телеграм-канал, призванный помочь россиянам вернуться на родину.

Кроме того, как сообщили в дипмиссии, в том случае, если у претендента на перелет "был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно". "Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", — заявили в посольстве, отметив, что, по имеющейся информации, стоимость билетов варьируется от 12 до 199 евро в зависимости от конечного пункта назначения и возрастной категории пассажира.