Доработанные предложения содержатся в письме президента МАА, гендиректора холдинга "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского главе Минтранса РФ Евгению Дитриху. Копия письма, датированного 9 апреля, опубликована в телеграм-канале ассоциации.

В письме Чудновский напоминает, что в конце марта МАА просила правительство предоставить аэропортам, ТЗК и хэндлинговым компаниям госгарантии по платежным обязательствам десяти крупнейших авиакомпаний РФ с 1 апреля по 31 декабря. Однако Росавиация сочла, что мера целесообразна лишь на период до 30 апреля, указано в письме. В МАА же уверены, что такой срок не охватывает периода ограничений авиаперевозок из-за COVID-19.

"Если исходить из прогноза, что авиасообщение начнет восстанавливаться, начиная с июня 2020 года, то важным фактором стабилизации ситуации отрасли будет преодоление риска неплатежеспособности авиакомпаний, которые окажутся в ситуации жесткого дефицита денежных средств и практически нулевой глубины продаж авиабилетов. В результате аэропорты и операторы ТЗК будут стоять перед выбором: либо ограничивать восстановление перевозок, либо идти на беспрецедентные объемы отсрочек оплат своих услуг и авиатоплива, что уже в свою очередь будет ставить их под удар дефолтов в случае неисполнения платежных обязательств авиакомпаниями", — пишет Чудновский.

"Наличие госгарантий станет важнейшим стабилизирующим фактором для отрасли. Гарантия должна покрывать первые 3 месяца работы авиакомпаний после выхода из фазы ограничений (предварительно — 3 кв. 2020 г.) и действовать в течение года. Сумма необходимых гарантий по нашим оценкам составит порядка 76 млрд руб., из них 45 млрд руб. — покрытие затрат на авиационное топливо и услуги ТЗК, а остальное — услуги аэропортов. На долю ВВЛ придется около 71% данного обеспечения. Дополнительно отметим, что более половины этой суммы будет обеспечивать обязательства авиакомпаний с государственным участием", — говорится в письме.

Ранее МАА также просила установить механизм компенсации убытков аэропортов "в размере условно-постоянных расходов, приходящихся на снизившийся пассажиропоток". Росавиация, согласно письму Чудновского, предложила принять за основу механизма объемы международных перевозок через аэропорты только за март. Но в МАА считают, что в таком случае картина потерь отрасли будет необъективной: до 27 марта авиасообщение с зарубежными странами оставалось частично открытым. Во-вторых, в РФ был объявлен режим изоляции, вследствие чего перевозки по стране упали на 70-90% в зависимости от аэропорта.

"Считаем, что субсидирование необходимо рассматривать в объеме реально понесенных убытков аэропортовой отрасли в связи с введением государством ограничительных мер. По нашей оценке, убытки аэропортов за наиболее острый период ограничений и первые месяцы снятия ограничений (предварительно, апрель-июль 2020 г.) составят не менее 27 млрд руб. Наиболее действенным и эффективным с точки зрения администрирования представляется механизм покрытия убытков через предоставление льготной ставки отчислений по страховым взносам работодателей (операторов аэропортов). Так установка ставки на уровне 7,6% позволит покрыть убытки в течение периода не менее 3 лет, что станет существенной мерой поддержки отрасли", — пишет Чудновский Дитриху.

Из письма также следует, что Росавиация не поддержала предложение МАА освободить в 2020 г. аэропорты от платы за аренду аэродромной инфраструктуры. В качестве компромисса ассоциация предлагает хотя бы снизить эти платежи.

"В отношении неподдержанной меры по субсидированию затрат аэропортов на сохранение персонала, считаем, что отказ в реализации меры может привести к необходимости сокращения персонала аэропортов. В результате этого аэропорты после снятия ограничительных мер не смогут оперативно восстановить способность обеспечивать возрастающий пассажиропоток. При этом уже сейчас аэропорты в случае сокращения персонала вынуждены будут понести огромные единовременные затраты на обеспечение гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, что отбросит аэропорты, и без того работающие в условиях убыточности, на грань банкротства", — отмечает Чудновский.