"Турпоток в Таиланд обвалился из-за пандемии коронавируса, извозчикам больше некого возить в тук-туках. Поэтому около 50 водителей объединились и открыли новый бизнес под названием Tuk Tuk X. Они занимаются эконом-доставкой посылок", — пишет издание.

Как отмечает газета, цены на доставку стартуют от 180 бат (около 400 рублей). Посылка не должна превышать габаритов 90х100 см, вес при этом не ограничен. Забрать отправление водители могут в пределах 10 км от Монумента Победы в Бангкоке. Услуга по доставке осуществляется с 9 до 18 часов.

"Первый квартал года – обычно прибыльный для туротрасли в Таиланде, но в этот раз все по-другому из-за коронавируса. Все туристы буквально исчезли после 15 марта. В феврале 2020 года турпоток в страну упал более чем на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (2 млн гостей против 3,6 млн)", — сообщает издание.

Туризм – ключевая отрасль для экономики Таиланда. Ожидается, что иностранные гости в 2020 году совершат в лучшем случае 33 млн прибытий в страну по сравнению с 40 млн годом ранее.