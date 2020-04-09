"В настоящее время в Непале остается более 120 туристов, которые являются гражданами России. Подавляющее большинство российских граждан находится к столице Непала — городе Катманду в непосредственной близости от единственного в стране международного аэропорта. Поэтому все они ориентировочно с 26 марта находятся в состоянии готовности к оперативному вылету на родину", — сказал Новиков.

Он отметил, что всем российским гражданам оказывается посильная медицинская и бытовая помощь.

"Наши сотрудники по мере возможности содействуют заселению в гостиницы, в отдельных случаях — на безвозмездной основе. По согласованию с владельцами некоторых гостиниц плата с наиболее нуждающихся не взимается или является символической. Конечно, в силу ряда объективных обстоятельств не всегда получается помочь или ответить на накипевшие вопросы россиян в таком объеме, в котором хотелось бы, но, тем не менее, они чаще с пониманием относятся к форс-мажорной ситуации, в которой все мы оказались не только в Непале, но и во всем мире", — добавил посол.

По его словам, российские граждане "пока держатся и стараются не терять человеческий облик, хотя сделать это становится все сложнее". "Заканчиваются деньги и специальные, иногда очень серьезные, лекарства. Многие туристы, получившие финансовую помощь из России, уже потратили ее на покрытие накопившихся долгов за проживание", — сообщил Новиков.

Посол подчеркнул, что наибольшие трудности у российских граждан — психологического плана. "Людям тяжело долгое время без четкого понимания своих дальнейших действий находиться в отрыве от своей семьи, друзей, работы и учебы. Поэтому совместно с оперативным штабом МИД России делаем все возможное для скорейшего возвращения наших граждан на Родину", — сказал он.

Российский дипломат сообщил, что посольство находится в постоянном контакте с департаментом иммиграции Непала, а также крупнейшими туристическими и треккинговыми компаниями, по информации которых российских туристов в труднодоступных районах страны нет. "Не исключено присутствие в Гималаях отдельных незарегистрированных туристов, однако это крайне маловероятно. Срочная эвакуация по медицинским показаниям в настоящее время пока никому не требуется", — сказал он.

Новиков сообщил, что рассматривается ряд вариантов скорейшей организации вывозного спецрейса, посольство готово оказать всем туристам помощь в доставке в аэропорт и посадке, в случае объявления рейса это займет не более 24 часов.

"Уверен, что в Москве помнят о нас и делают все возможное для скорейшего возвращения российских граждан на Родину", — заключил посол.

Непал с 23 марта для предотвращения распространения коронавируса закрыл границы, запретил экспедиции на Эверест и ввел обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих. В настоящее время в стране зарегистрировано 9 случаев заболевания.