В частности, 10 апреля 2020 года Пулково будет работать до 23:00 (здесь и далее мск), а с 11 по 30 апреля аэропорт будет обслуживать рейсы ежедневно по сокращенному графику с 08:00 до 23:00.

Вход в пассажирский терминал будет открыт с 05:30, регистрация на утренние рейсы — с 06:00. В вечерние часы терминал будет закрываться на вход в 23:30 и до 01:00 будет работать только на выход.

В условиях пандемии COVID-19 авиаперевозчики массово сокращают количество рейсов в своих маршрутных программах. Переход Пулково на временный сокращенный режим работы позволит оптимизировать ресурсы аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково с 20 марта закрыл посадочную галерею для части международных рейсов.