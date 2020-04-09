"Иностранные туристы не вернутся в Россию раньше, чем в конце третьего квартала 2020 года, но вряд ли турпоток сразу станет массовым, так как этот период традиционно считается для въездного туризма низким сезоном. Также на объеме въездного и внутреннего потока не может не сказаться снижение доходов как иностранных, так и российских туристов", — сообщили в ассоциации.

Кроме того, АТОР отмечает, что после окончания пандемии групповые туры, скорее всего, станут пользоваться меньшим спросом из-за эпидемиологических опасений. А въездной туризм в Россию традиционно был в основном групповым.

"Один из лидеров рынка въездного туризма, группа компаний "Тари Тур", обратилась в Ростуризм и комитет по туризму Москвы с просьбой рассмотреть меры поддержки туроператоров по въездному и внутреннему туризму, как это сделано на выездном рынке. Компания предупреждает, что из-за последствий пандемии до 40-50% таких компаний могут уйти с рынка, что приведет к провалу концепции наращивания эксперта туристических услуг и к снижению качества услуг во въездном и внутреннем туризме", — рассказали в АТОР.

В ассоциации подчеркнули, что туроператоры просят поддержки с учетом будущего возвращения выделенных на нее средств во все виды бюджетов в виде налоговых поступлений от туризма.

"Туроператоры предлагают продолжить авансовое субсидирование въездного туризма исходя из показателей 2019 года. Также компаниям нужны субсидии на платежи по лизингу туристических автобусов, аренду и коммунальные платежи. Необходима и прямая финансовая помощь работодателям в целях компенсации затрат на оплату труда работников, субсидии на маркетинговые программы по продвижению российского турпродукта, участие в международных выставках, рекламные туры для турагентств и представителей СМИ", — рассказали в АТОР.

Как подчеркнули в ассоциации, необходимо также продолжать работу по переходу на электронные въездные визы с начала 2021 года с максимально возможным снижением стоимости этой услуги, а также предусмотреть возможность бесплатного и оперативного продления действия ранее полученных туристических российских виз, использование которых оказалось невозможно в связи с закрытием границ, на период до конца 2020 года.