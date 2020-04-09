"Правительство продолжит принимать меры по поддержке экономики и системы здравоохранения. По поручению президента разработаем программу дополнительной помощи бизнесу, чтобы компании не увольняли сотрудников и сохраняли им зарплаты", — заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Мишустин напомнил о мерах, которые предпринимает правительство для поддержки регионов в нынешних условиях, и заметил, что губернаторы должны принимать достаточные меры на своих территориях с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточные, чтобы не замораживать деловую активность.

Премьер отметил, что по поручению президента Минфин предоставит руководителям регионов "значительную большую свободу маневра в расходовании бюджетных денег на нужды жителей и бизнеса". "Разумеется, от субъекта к субъекту ситуация отличается и по масштабам распространения коронавируса, и по структуре экономики, по уровню доходов и занятости. Важно для каждой территории предложить индивидуальную антикризисную терапию", — сказал Мишустин.

Президент России Владимир Путин накануне в ходе совещания с руководителями российских регионов, посвященному борьбе с коронавирусом, поручил правительству с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая "должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников".