Согласно исследованию, в наибольшей мере хотят вернуться в офисы россияне в возрасте 35-44 лет (71% респондентов данной возрастной категории).

Опрос показал, что 19% респондентов, перешедших на удаленный режим работы, хотели бы продолжить работу дома, и наибольший энтузиазм такая форма работы вызывает у сограждан в возрасте до 34 лет (23%).

По данным Superjob.ru, желание вернуться на рабочие места в большей степени испытывают россияне, состоящие в браке (67%), среди тех, кто не состоит в браке, эта доля составляет 62%.

Согласно исследованию, 40% россиян, перешедших на удаленный график, считают, что объем работ по сравнению с офисом не изменился, 36% опрошенных полагают, что работы стало меньше, 18% респондентов говорят об увеличении нагрузки.

Анализ данных исследования показывает, что 15% россиян, работающих удаленно, не определились, что для них лучше — работать в офисе или дома.

Опрос был проведен 6-8 апреля 2020 года среди 1600 россиян, работающих удаленно, в 327 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.