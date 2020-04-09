Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в закон "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" внесены изменения, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.

"Воспользоваться правом на льготное налогообложение по упрощенной системе смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма, общественного питания (за исключением подачи напитков), предоставления мест для временного проживания, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, дополнительного образования детей и взрослых, организации конференций и выставок, бытовых услуг, в том числе, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты", — пояснили в пресс-службе регионального парламента.

Налог на доходы для перечисленных категорий налогоплательщиков снижен с 6% до 1% — это минимальный показатель, установленный Налоговым кодексом РФ.

По объекту налогообложения "доходы за вычетом расходов" также установлена минимальная ставка, в зависимости от вида деятельности она уменьшена в два и в три раза. Так, в сфере туризма налоговая ставка понизилась с 10% до 5%, для других направлений — с 15% до 5%.

Прогнозная сумма недопоступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2020 год в областной и местные бюджеты составит около 43,7 млн рублей.

Закон о дополнительных мерах поддержки для малого и среднего бизнеса принят депутатами единогласно.

43-я внеочередная сессия областного Собрания впервые в истории регионального парламента проходит в режиме видеоконференцсвязи. Норма о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний появилась в регламенте областного Собрания депутатов в связи с пандемией коронавируса.