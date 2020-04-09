8 апреля на сайте правительства было опубликовано распоряжение о выделении туроператорам 3,5 млрд рублей из резервного фонда кабмина на компенсации клиентам по невозвратным авиабилетам, приобретенным в составе турпродукта, а также на покрытие убытков туроператоров, связанных с возвращением туристов в Россию в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, правительство разрешило туроператорам использовать средства фондов персональной ответственности для возвратов денег туристам за аннулированные туры.

"Сообщения о выделенных миллиардах всколыхнули потребительский рынок. Туристы, которые уже смирились с перспективой ожидания или согласились перенести даты туров, снова стали звонить в турфирмы с требованием немедленно вернуть деньги – "вам же дали!". Турагентам приходится объяснять, доказывать, что все не так или не совсем так", — рассказала Тюрина.

Как сообщалось, Ростуризм и Минэкономразвития пока прорабатывают механизм распределения средств, прием заявок от туроператоров начнется в ближайшее время. Компенсироваться будут только билеты, проданные в составе турпродукта и только после того, как авиакомпания подтвердит, что билет был невозвратный, и деньги за него туроператор не получил.

"Звонков очень много, многие турагентства сообщают, что у них «раскалились телефоны. Некоторые туристы даже решили, что каждому туроператору дали по 3,5 млрд. В одной компании рассказали, что им позвонил клиент и спросил, что они будут делать с такими деньгами", — сообщила пресс-секретарь РСТ.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова посоветовала туристам не аннулировать туры, которыми они не смогли воспользоваться из-за пандемии коронавируса, а переносить их на более поздние сроки. По ее мнению, это будет более выгодным вариантом для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что туроператоры потеряли около 40 млрд рублей из-за массовых аннуляций туров по России и за рубеж, забронированных на ближайшие месяцы, а также полной остановки продаж, связанной с введенными в России и всех популярных странах массового туризма карантинами.