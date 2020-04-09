Ранее сообщалось, что рейсы парома SPL Princess Anastasia отменены с 21 марта по 13 мая 2020 года включительно в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в странах ЕС. Клиентам, которые совершили бронирования, предлагается перенос круиза на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением не позднее 28 декабря 2020 года.

"Тысячи пассажиров несостоявшихся рейсов паромной компании MOBY SPL оказались лишены и поездки, и средств. 6 апреля компания внутренним решением исключила возможность возврата денег за отмененные круизы, сохранив только возможность переноса поездки. Но вариант с депозитом для многих пассажиров оказался неприемлемым, поскольку за новый круиз нужно будет доплачивать, а стоимость выросла в разы", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" один из клиентов компании.

Он отметил, что после того, как страны ЕС 18 марта объявили о закрытии морских границ в связи с пандемией COVID-19, на электронные адреса пассажиров поступили письма об отмене круизов до 19 апреля. В них клиентам в том числе предлагалось отменить брони без штрафов.

"Теперь же в компании говорят, что этой возможности нет. Ссылаясь на объявленные президентом РФ нерабочие дни, в дальнейшем компания отказалась от коммуникации с покупателями, приостановив обработку запросов до 30 апреля в связи с закрытием офисов", — сказал пассажир.

Он добавил, что среди клиентов есть те, кому деньги не вернули по аннуляциям, сделанным еще в начале года, хотя пассажиры отказались от бронирования по всем правилам и со штрафными санкциями.

Moby SPL — международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, основан осенью 2016 года в результате слияния компании St.Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A. Компания Moby SPL с апреля 2017 года осуществляет регулярные круизы на пароме Princess Anastasia по маршрутам Петербург-Хельсинки/Таллин-Стокгольм-Хельсинки-Петербург и Петербург-Хельсинки-Петербург.