"В настоящий момент департамент информационных технологий Москвы не планирует создавать систему отслеживания перемещения туристов по Москве", — сказал собеседник агентства.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на собственные источники сообщила, что московские власти могут создать систему мониторинга мест скопления иностранных туристов.

Она предполагает использовать данные сотовых операторов и отслеживать число приезжающих в Москву иностранцев в роуминге или с местными сим-картами и определять территории, где они проводят больше всего времени.

По данным газеты, на контракт по созданию такой системы может претендовать "Яндекс", который уже передает властям данные о транспортных потоках и следит за уровнем самоизоляции в Москве.