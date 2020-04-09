Так, по всей Франции размещены около 160 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, в задачу которым поставлен контроль за соблюдение жителями домашнего режима.

Власти Парижа ввели запрет на физическую активность на свежем воздухе с 10:00 до 19:00 по местному времени (11:00 до 20:00 мск).

Мэры отдельных городов Франции вводят запреты по своему усмотрению. Так, власти Биаррица, города на юго-западе страны, сообщили жителям о запрете прогулок, а также издали распоряжение, согласно которому "нельзя сидеть на скамейках более двух минут". Исключениями из этих правил являлось ожидание общественного транспорта или проблемы со здоровьем. Однако такое распоряжение отменено после протеста жителей.

По данным The Guardian, власти Германии ввели запрет на посещение церковных служб — они будут транслироваться онлайн. Однако церкви можно посещать в свободное от служб время.

Что касается традиционной немецкой пасхальной игры под названием "Охота за яйцами", она может проводиться при условии соблюдения правил социального дистанцирования.

Отмечается, что полиция будет патрулировать автобаны и проверять, соответствуют ли номерные знаки автомобилей тому или иному региону. Такая мера не коснется родителей, которые не живут вместе со своими детьми или разведенных пар.

Власти отдельных регионов Германии вводят необычные ограничения с целью сдерживания распространения вируса. Так, в Нижней Саксонии власти ввели запрет на покупку срезанных цветов на открытых рынках.

В то же время однодневные поездки в Германии не запрещены, однако большинство туристических мест и парковок будут закрыты. Приготовление шашлыков на балконах и в садах допускаются при определенных условиях.

В Ирландии, как отмечает издание, правительство расширило полномочия полиции на следующие пять дней. Теперь нарушения ограничений на передвижение и публичные собрания могут повлечь за собой штраф размером в 2,5 тыс. евро и лишения свободы сроком до шести месяцев.

Жителям страны нельзя выходить из дома без веской причины. Отходить от дома в случае необходимости можно на два километра.

В городах бразильского штата Сан-Паулу в преддверии Пасхи вводят запрет на въезд во избежание наплыва туристов.

Сотрудники полиции штата Рио-де-Жанейро усиливают блокпосты для того, чтобы не допустить туристов к пляжам к востоку от города Рио-де-Жанейро. Доступ к некоторым пляжам штата запрещен даже местным жителям.

В 2020 году католическая Пасха отмечается 12 апреля.