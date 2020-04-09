Суд установил, что молодой человек вернулся в конце марта из Армении. А 7 апреля во время подомового обхода участники комиссии, контролирующие соблюдение гражданами режима самоизоляции, не застали его дома в селе Рождественская Хава. В отношении молодого человека был составлен протокол об административном нарушении.

"В суде ответчик пояснил, что решил отправиться к стоматологу по острой боли. Однако судья счел его доводы необоснованными — за медицинской помощью он мог обратиться в Новоусманскую районную больницу и не ехать за 50 км. Кроме того, суд решил, что действия ответчика носили общественно-опасный характер, так как создавали угрозу для неограниченного круга людей", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что молодой человек не предоставил справок, подтверждающих свою поездку к стоматологу в Воронеж. Также вплоть до заседания он не обращался за медицинской помощью, добавили в пресс-службе.