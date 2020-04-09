"В планах у нас создать рекреационный проект для гостей Приморья. Сейчас у нас восемь гектар, которые мы взяли всей семьей, территория позволяет увеличить популяцию оленят и организовать и им, и гостям комфортные условия", — сообщила агентству "Интерфакс — Дальний Восток" владелица хозяйства Таисия Мидонова.

На "Дальневосточном гектаре" планируется построить базу отдыха, на которую сможет приехать любой желающий для знакомства с пятнистыми оленями.

"У нас в мечтах сделать такое место, где люди смогут соединиться с природой, посмотреть на этих красавцев, отдохнуть от города", — добавила Мидонова.

Уже сейчас любой желающий может познакомиться ближе с пятнистыми оленятами, на территории хозяйства их проживает больше 15.

"Оленят можно посмотреть, потрогать и сфотографировать. Но просто так к чужим они не подходят, рядом обязательно должен находиться кто-то свой", — уточнила Мидонова.

Сейчас на участке созданы загоны для содержания оленят и хранения сена, планируется построить отдельное помещение для обрезки рогов, чтобы обезопасить животных от ранений во время гона.

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО. Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.