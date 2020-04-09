"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1459 в 50 регионах", — говорится в сообщении штаба.

Из них в Москве, согласно сообщению, 857 новых случаев, в Московской области — 199, в Санкт-Петербурге — 44, в Брянской области — 40, в Коми — 31.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрирован 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", — отмечается в сообщении.

При этом общее число пациентов, выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции, достигло 698, за сутки из больниц выписаны 118 человек.

"За весь период выписано по выздоровлению по России 698", — добавили в штабе.

Из 118 выздоровевших за сутки 43 пациента выписаны в Москве, 11 — в Санкт-Петербурге, 9 — в Бурятии, 6 — в Ивановской области. По три пациента выписаны в Брянской, Мурманской, Оренбургской, Курской областях, Хабаровском крае и Калмыкии. По два — в Московской, Тульской, Челябинской, Псковской, Новгородской областях, Марий Эл, Адыгее и Красноярском крае.

По одному выздоровевшему в Ленинградской области, Ставропольском крае, Рязанской области, Крыму, Ростовской области, Кировской области, Якутии, Архангельской области, Ярославской области, Костромской области, Смоленской области, Амурской области, Кемеровской области, Самарской области, Магаданской области.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 13 до 76. "За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом: Москва -7, Московская область — 3, Санкт-Петербург — 2, Пермский край -1. За весь период по России умерло 76", — говорится в сообщении.