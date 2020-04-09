"Пятая смена, планируемая в ФГБОУ "МДЦ "Артек" в период с 30 апреля по 21 мая 2020 года, отменяется", — говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании поручения правительства РФ о приостановлении размещения в санаториях, в том числе в детских лагерях круглогодичного действия, и протокола заседания оперативного штаба министерства просвещения РФ по предупреждению распространения COVID-19.

При этом путевкой на пятую смену можно будет воспользоваться позднее. "Даты переноса образовательных программ, включенных в указанную смену, уточняются, они будут опубликованы и доведены ответственным региональным органам власти", — отмечается в сообщении.

Ранее "Артек" отменил апрельскую смену.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.