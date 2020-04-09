"Есть предложение — внести изменения в указ по поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех граждан, прибывающих в республику Крым. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции сроком 14 дней с момента прибытия в Крым: не посещать места учебы, работы, общественных мест", — сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в четверг.

Как сообщалось, ввести обязательный режим самоизоляции для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга властям Крыма и Севастополя ранее рекомендовало крымское управление Роспотребнадзора. Соответствующий указ 7 апреля подписал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев назвал приезжих из Москвы и Петербурга сейчас основным источником коронавирусной инфекции. Самоизолироваться им придется в своих квартирах, если они есть, или в обсерваторе.

"Наша экономика не такая мощная, чтобы оплачивать нахождение людей, которым, в принципе, в это время нечего делать в Севастополе. Поэтому тот, кто приехал, и у него нет здесь возможностей самоизолироваться по месту пребывания — нет квартиры, ничего не сняли заранее, хотя это сейчас не очень законно, — значит, он будет проживать в нашем обсерваторе и оплачивать минимальный набор (услуг — ИФ) на его содержание", — сказал Развожаев журналистам в среду.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

Ночью 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост для контроля въезжающих, всем измеряют температуру, собирают личные данные. В регионе ограничено автобусное сообщение между городами и движение поездов, запрещено далеко ездить на личном транспорте без спецсправки.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 4 тыс. человек, на карантине в больницах — порядка 80 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 26 жителей республики и пяти севастопольцев, 11 из них уже выздоровели.