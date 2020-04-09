Как сообщает пресс-служба музея, в 13.00 Эрмитаж покажет, как живут коты в эти дни.

"Наши подписчики у нас часто спрашивали, как дела у всеми любимых котов и кошек? Отвечаем: с ними всё хорошо. За ними присматривают, гладят, кормят, а иногда — даже дают всякие вкусности", — говорится в сообщении.

Сейчас все эти обязанности, помимо всего остального, выполняют сотрудники Службы музейной безопасности.

"Наши коллеги сняли это видео, позволяющее окунуться в жизнь эрмитажных котов", — отмечают в Эрмитаже.