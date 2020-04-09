"Посольство США сообщает, что наш специальный чартерный рейс покинул Москву. Мы благодарим всех, кто помогал нашим согражданам покинуть Москву", — написала Росс в Twitter.

Самолёт вылетел из Москвы примерно в 6:30 мск.

В свою очередь посол США Джон Салливан, слова которого приводит посольство, отметил, что для вывоза американцев из России была проделана большая работа. "Моя искренняя благодарность всем, кто помогал", — сказал посол.

На кадрах, опубликованных посольством, видно, что Салливан и ряд сотрудников посольства лично проводили граждан на рейс в "Шереметьево". Дипломаты были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.

Специальный чартерный рейс для вывоза американских граждан из России был организован госдепартаментом США. Кроме того, жители Соединенных Штатов имели возможность вернуться на родину рейсом "Аэрофлота", который вылетел из Москвы 7 апреля.