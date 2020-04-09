Документ содержит основные направления поддержки: организационные, налоговые, финансовые, имущественные и административные, а также перечень из одиннадцати отраслей, которые наиболее серьезно пострадали от распространения пандемии.

Так, согласно документу, первоочередная помощь будет оказана компаниям, которые работают в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры; организациям досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма.

Поддержку получат также гостиничный бизнес, сфера общественного питания, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения. В перечень вошли компании, оказывающие услуги по организации конференций и выставок, бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты), кинотеатры, торговые центры.

Согласно распоряжению предприятия смогут получить льготные займы через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, а также реструктуризировать имеющуюся задолженность.

Кроме того, действует мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением вопросов, касающихся рисков для здоровья и жизни людей.

Помимо этого, подготовлены законопроекты, по которым предполагается снижение налоговых ставок: в два раза — по налогу на имущество, с 6% до 1% — при применении упрощенной системы налогообложения, а также перенос срока уплаты авансовых платежей по налогам в бюджеты муниципалитетов.

Предполагается также отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, которые находятся в муниципальной и государственной собственности. Отменяются пени и штрафные санкции за несвоевременное внесение арендной платы.