"Авиакомпания "Аврора" подтверждает, что обладает полной технической готовностью выполнить вывозные рейсы для этих граждан во Владивосток и Хабаровск в любой день, но вопрос выдачи разрешения на осуществление такого рейса находится вне зоны ее компетенции", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании в четверг.

Пресс-служба также обращает внимание на то, что "согласно решению оперативного штаба правительства РФ, сейчас действует особый порядок вывоза граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории иностранных государств и желающих вернуться в Россию". Неотъемлемым условием является "самостоятельное заполнение гражданами России специальной формы на Едином портале государственных услуг".

"На эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт самолета могут попасть только те пассажиры, кто заполнил анкету на портале Госуслуг и находится в списках Минкомсвязи РФ", — поясняет пресс-служба.

Она отмечает, что формирование вывозных рейсов проходит по принципу "одна страна вылета — один российский регион или город прилета". Как пояснили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе, если рейс выполняется из Хабаровска, то в Сеуле "Аврора" может забрать только жителей этого региона.

Пресс-служба напоминает, что "Аврора", начиная с 31 марта 2020 года, постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск.

Как сообщалось, в Сеуле из-за коронавируса застряли 300 российских туристов, которых планировали в четверг вывезти в Хабаровск и Владивосток.