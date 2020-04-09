"У нас есть младенцы четырех месяцев, у нас есть пожилые. Большая часть едет не с мест отдыха. Это люди после лечения, учебы, командировки, люди, которые едут спасать свой бизнес и сотрудников!", — говорится в видеообращении.

Также граждане России сообщают, что находятся в аэропорту с 31 марта, у них есть проблемы с питанием.

"4 апреля мы получили одеяла, воду и еду в размере на период двух дней. Это были фрукты, это была быстрорастворимая лапша. Сегодня мы не имеем ничего", — сказали туристы.

Они утверждают, что не имеют актуальной информации о предстоящей дате вылета и причинах отмены ранее запланированных рейсов.

"Борт был готов. Небо было открыто со стороны Кореи (Республика Корея — ИФ). Это была третья попытка. Причины отказа мы не знаем. Нас никто не информирует", — сообщают граждане России.

"Мы очень хотим попасть домой. У нас у всех были билеты, посадочные талоны, пакеты документов. В этой ситуации мог оказаться каждый из вас. Мы просим открыть нам небо. Мы очень хотим попасть домой", — говорят российские граждане.

Как сообщалось, эвакуационные рейсы авиакомпании "Аврора" уже несколько раз откладывались, Росавиация отзывала разрешение на вылет.

Очередные вывозные рейсы были запланированы на четверг из Владивостока и Хабаровска. Авиакомпания "Аврора" подтвердила, что пока не получила разрешение на выполнение чартеров в Сеул из Хабаровска и Владивостока на 9 апреля. По разным оценкам, вылета ожидают от 170 до 300 человек.