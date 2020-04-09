"В весенний период в окрестностях Круго-Байкальской железной дороги (КБЖД) всегда наблюдается концентрация медведей, которые, пробуждаясь от зимнего сна, в поисках корма выходят на южные, освободившиеся от снега склоны гор и спускаются к Байкалу", — сообщает пресс-служба "Заповедного Прибайкалья" в четверг.

"Посетителям национального парка в этот период нужно соблюдать особую осторожность", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что 31 марта в южной части нацпарка в районе 76 км Круго-Байкальской железной дороги был замечен первый медведь, вышедший из берлоги после спячки. Неделю спустя, 7 апреля на 82 км КБЖД медведь съел продукты у ночевавшего на берегу в палатке туриста, который был вынужден залезть на дерево и вызвать спасателей. При приближении аэролодки спасателей зверь убежал, никто не пострадал.

Туристам рекомендуют не выходить на маршруты в одиночку, перемещаться только в светлое время суток в условиях хорошей видимости, во время движения и на привалах обозначать свое присутствие громкими разговорами, избегать ночевок в палатках.

"Никогда не оставляйте на местах привалов пищевые отходы — все уносите с собой. Помните, что любая оставленная вами еда обязательно привлечет на это место голодного медведя, что может стоить жизни другому человеку", — отмечается в сообщении.