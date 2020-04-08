"Евгений Дитрих проинформировал, что провел ряд консультаций с руководителями российских регионов. В частности, в беседе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о возможности создания цепочек развоза прилетающих россиян в субъектах РФ", — сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

Так, пояснили в ведомстве, на рейсе, прибывающем в Новосибирск, не все пассажиры будут жителями именно этого города.

"Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развести дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19", — добавили там.

Со своей стороны, председатель Рабочей группы, первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал о результатах вывозных рейсах за 7 и 8 апреля.

"Всего выполнено 8 рейсов, перевезено 1 тыс. 211 пассажиров. За все время работы группы с 20 марта в Россию вернулось более 164,6 тыс. соотечественников", — привели в Росавиации данные о возвратившихся россиянах.