"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошёл близ Рязани.

"Фиксируется задымление без открытого горения, самостоятельно эвакуировались пять человек", — добавил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Рязанской области сообщили, что в 20.50 поступило сообщение о возгорании первого вагона пассажирского поезда на 196-м километре МЖД, вблизи станции Дягилево в Рязани.

На пожар выехало два пожарных автомобиля, восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы.